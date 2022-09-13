Минобороны показало кадры боевой работы установок "Гиацинт-Б"

Расчеты установок уничтожают бронированную технику врага и артиллерийские батареи.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов артиллерийских установок "Гиацинт-Б" армейского корпуса Народной милиции ЛНР.

На опубликованных кадрах показаны огневые удары по позициям украинских войск. Данные об их местоположении предоставила беспилотная авиация.

В военном ведомстве отметили, что расчеты "Гиацинта-Б" уничтожают бронированную технику врага и артиллерийские батареи.

Ранее Минобороны показало работу расчета РЭБ по обнаружению позиций ВСУ.

Видео: Минобороны России.