Минобороны показало работу расчета РЭБ по обнаружению позиций ВСУ

Военнослужащие выполнили более 100 вылетов.

Минобороны показало видео боевой работы расчета радиоэлектронной борьбы (РЭБ) по обнаружению позиций ВСУ в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показан запуск беспилотника, который определяет местоположение позиций украинских войск и передает координаты в группу огневого поражения. В военном ведомстве отметили, что военнослужащие выполнили более 100 вылетов. В результате выполненных действий была вскрыта работа ДРГ, корректировщиков и авианаводчиков националистов, а также иностранных наемников.

Ранее в Минобороны сообщили, что российский Ми-35 уничтожил украинскую бронетанковую колонну под Изюмом.

Видео: Минобороны России