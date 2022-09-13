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Минобороны показало работу расчета РЭБ по обнаружению позиций ВСУ

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Военнослужащие выполнили более 100 вылетов.

Минобороны показало видео боевой работы расчета радиоэлектронной борьбы (РЭБ) по обнаружению позиций ВСУ в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показан запуск беспилотника, который определяет местоположение позиций украинских войск и передает координаты в группу огневого поражения. В военном ведомстве отметили, что военнослужащие выполнили более 100 вылетов. В результате выполненных действий была вскрыта работа ДРГ, корректировщиков и авианаводчиков националистов, а также иностранных наемников. 

Ранее в Минобороны сообщили, что российский Ми-35 уничтожил украинскую бронетанковую колонну под Изюмом.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы украины, минобороны россии, радиоэлектронная борьба, укрепленные позиции
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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