Минобороны РФ: российский Ми-35 уничтожил украинскую бронетанковую колонну под Изюмом

Оценив обстановку, Ми-35 на предельно малой высоте приблизился к целям и нанес огневые удары.

Российский вертолет Ми-35 уничтожил украинскую бронетанковую колонну под Изюмом в рамках выполнения задач спецоперации на Украине. Об этом сообщили в Минобороны.

Экипаж ударного вертолета в ходе выполнения очередного боевого задания обнаружил колонну и район скопления живой силы украинских войск. Оценив обстановку, Ми-35 на предельно малой высоте приблизился к целям и нанес огневые удары.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы минометов "Тюльпан".

Видео: Минобороны России