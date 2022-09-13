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Минобороны РФ: российский Ми-35 уничтожил украинскую бронетанковую колонну под Изюмом

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Оценив обстановку, Ми-35 на предельно малой высоте приблизился к целям и нанес огневые удары.

Российский вертолет Ми-35 уничтожил украинскую бронетанковую колонну под Изюмом в рамках выполнения задач спецоперации на Украине. Об этом сообщили в Минобороны.

Экипаж ударного вертолета в ходе выполнения очередного боевого задания обнаружил колонну и район скопления живой силы украинских войск. Оценив обстановку, Ми-35 на предельно малой высоте приблизился к целям и нанес огневые удары.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы минометов "Тюльпан".

Видео: Минобороны России

Теги: вертолёт, изюм, колонна, ми-35, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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