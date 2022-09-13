Минобороны показало кадры боевой работы минометов "Тюльпан"

В военном ведомстве отметили, что для стрельбы из "Тюльпанов" не требуется специальной подготовки позиции.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов самоходных минометов "Тюльпан" в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показаны выдвижение экипажей на огневые позиции и нанесение ударов по замаскированным укрепленным позициям и боевой технике украинских войск.

В Минобороны отметили, что для стрельбы из "Тюльпанов" не требуется специальной подготовки позиции, а аналогов у 240-мм миномета не существует.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО сбили восемь украинских снарядов РСЗО.

Видео: Минобороны России