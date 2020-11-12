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Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили восемь украинских снарядов РСЗО

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Также российские ПВО уничтожили пять беспилотников.

Российские средства ПВО сбили восемь украинских снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха". Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Снаряды были обнаружены в районах Каховской ГЭС, населенных пунктов Любимовка, Берислав и Таврийское. Также российские ПВО сбили пять беспилотников в районах населенных пунктов Николаевка (ЛНР), Славное (ДНР), Петровка, Безводное и Вишневое.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили украинский склад боеприпасов под Николаевом.

Видео: Минобороны России

Теги: игорь конашенков, минобороны россии, пво, рсзо, снаряды
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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