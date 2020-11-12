Минобороны РФ: российские военные уничтожили украинский склад боеприпасов под Николаевом

В нем хранилось 45 тысяч тонн боеприпасов украинских войск.

Вооруженные силы России уничтожили украинский склад боеприпасов под Николаевом. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Склад находился в районе населенного пункта Вознесенск. В нем хранилось 45 тысяч тонн боеприпасов украинских войск. Также российские военные поразили подразделения механизированной и аэродромной бригад в районах населенных пунктов Костромка и Белогорка.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВКС России уничтожили до 250 украинских военных в Харьковской области.

Видео: Минобороны России