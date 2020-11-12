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Минобороны РФ: российские военные уничтожили украинский склад боеприпасов под Николаевом

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В нем хранилось 45 тысяч тонн боеприпасов украинских войск.

Вооруженные силы России уничтожили украинский склад боеприпасов под Николаевом. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Склад находился в районе населенного пункта Вознесенск. В нем хранилось 45 тысяч тонн боеприпасов украинских войск. Также российские военные поразили подразделения механизированной и аэродромной бригад в районах населенных пунктов Костромка и Белогорка.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВКС России уничтожили до 250 украинских военных в Харьковской области.

Видео: Минобороны России

Теги: игорь конашенков, минобороны россии, николаевская область, склад боеприпасов
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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