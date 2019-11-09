Зеленский назвал создателями первого спутника и вертолета украинцев

Президент Украины выступил на Киевском международном экономическом форуме и сделал несколько интересных заявлений.

Выступая перед собравшимися, Владимир Зеленский отметил, что делегаты форума приехали в "один из самых интересных и привлекательных стартапов на планете Земля".

Президент отметил, что украинцы многое подарили человечеству. Несмотря на то, что главным капиталом Украины являются ее жители, страна дала миру вертолет, ракетный двигатель, искусственный спутник Земли, прообраз рентгена, компакт-диски. К числу достижений Зеленский также отнес появление почтового индекса, технологии электрического трамвая, строительство самого большого в мире самолета и создание сервисов PayPal и WhatsApp.

Ранее мы сообщали о том, что встреча России, ЕС и Украины по газу продлилась 4,5 часа.

Видео: YouTube/Зе! Президент