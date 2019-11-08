СМИ: встреча России, ЕС и Украины по газу продлилась 4,5 часа

И это при том, что эксперты лишь обсуждали подготовку к более серьезной встрече по вопросам энергетики.

В Брюсселе завершился очередной раунд предварительных трехсторонних переговоров между Россией, ЕС и Украиной. Тема для обсуждения - экспорт российского газа в Европу через Украину в 2020 году. Евросоюз выступает в этих переговорах в качестве нейтральной стороны и своеобразного медиатора. Как уточнили в RT, очередное заседание продлилось 4.5 часа. Все это время эксперты из России, Украины и Евросоюза говорили о подготовке полноформатных переговоров.

Известно,что в консультациях принимали участие представители профильных министерств России и Украины. Конкретно сегодня эксперты не обсуждали конкретных вопросов по торговле газом и трансферу "голубого топлива". Они лишь конкретизировали и согласовали условия и формат дальнейших переговоров. О конкретных итогах встречи ничего не сообщается, по неподтвержденным данным, их главным результатам стала предварительная договоренность о проведении более масштабной встречи в конце текущего месяца. Именно тогда Россия и Украина перейдут к конкретному диалогу о стоимости трансфера газа и встречных условиях Минэнерго и Нафтогаза.

Фото: Pixabay.com

Видео: ДТЕК Нафтогаз