Зеленский назвал причину отстранения от должностей генпрокурора и главы СБУ

Указы об отстранении были подписаны 17 июля.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал причину отстранения от должностей генпрокурора Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова. Об этом он рассказал в видеообращении в своем Telegram-канале.

В воскресенье, 17 июля, украинский лидер подписал указы об отстранении Венедиктовой и Баканова. По словам Зеленского, решение было принято в связи с выявлением многочисленных фактов госизмены сотрудников ведомств.

Всего по госизмене в отношении работников правоохранительных органов Украины было заведено 651 уголовное дело. Также президент добавил, что более 60 работников органов остались на оккупированной территории и ведут работу против государства.

Ранее мы сообщали, что на Украине задержали сотрудника СБУ по подозрению в госизмене.

Видео: YouTube / Зе!Президент