На Украине задержали сотрудника СБУ по подозрению в госизмене

Его также обвиняют в передаче российским спецслужбам разведывательной информации против страны.

На Украине задержали сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) по подозрению в госизмене. Об этом сообщает госбюро расследований страны.

В опубликованном сообщении отмечается, что сотрудник был задержан в рамках совместной операции госбюро и СБУ. Его обвиняют в работе на российские спецслужбы. До марта 2022 года он возглавлял одно из региональных управлений Украины.

Сотрудника СБУ также обвиняют в передаче российским спецслужбам разведывательной информации против страны.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили в Одессе склад натовских ракет Harpoon.

Видео: YouTube / Державне бюро розслідувань