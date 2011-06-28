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Минобороны РФ: российские военные уничтожили в Одессе склад натовских ракет Harpoon

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Склад поразили высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования.

Вооруженные силы России уничтожили в Одессе склад ракет Harpoon. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Противокорабельные ракеты были переданы Украине странами НАТО. Склад поразили высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования. Он находился в одном из корпусов промышленного предприятия Одессы.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили в Чугуеве до 200 служащих ВСУ.

Видео: Минобороны России

Теги: harpoon, вооруженные силы россии, игорь конашенков, минобороны россии, одесса, ракеты
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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