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Минобороны РФ: российские военные уничтожили в Чугуеве до 200 служащих ВСУ

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Также российские ВКС уничтожили более десяти единиц бронетанковой техники.

Вооруженные силы РФ уничтожили в Чугуеве до 200 служащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Российские ВКС нанесли высокоточные удары по пункту временной дислокации 92-й механизированной бригады. В результате нанесенных ударов уничтожено до 200 человек личного состава двух батальонов соединения и более десяти единиц бронетанковой техники.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские летчики сбили Ми-17 в районе Славянска.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, вооруженные силы украины, игорь конашенков, минобороны россии, чугуев
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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