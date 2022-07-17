Минобороны РФ: российские военные уничтожили в Чугуеве до 200 служащих ВСУ

Также российские ВКС уничтожили более десяти единиц бронетанковой техники.

Вооруженные силы РФ уничтожили в Чугуеве до 200 служащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Российские ВКС нанесли высокоточные удары по пункту временной дислокации 92-й механизированной бригады. В результате нанесенных ударов уничтожено до 200 человек личного состава двух батальонов соединения и более десяти единиц бронетанковой техники.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские летчики сбили Ми-17 в районе Славянска.

Видео: Минобороны России