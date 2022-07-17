Минобороны РФ: российские летчики сбили Ми-17 в районе Славянска

Кроме того, российские средства ПВО уничтожили самолет Су-25 в районе Великая Камышеваха.

Российские летчики сбили украинский вертолет Ми-17 в районе Славянска в ДНР. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Вертолет был сбит истребительной авиацией ВСК России. Кроме того, российские средства ПВО уничтожили самолет Су-25 в районе Великая Камышеваха и один беспилотник в районе Большие проходы.

Конашенков добавил, что в районе Дмитренко была перехвачена баллистическая ракета "Точка-У", а в районах Изюма, Таврии и Алчевска (ЛНР) - восесь снарядов РСЗО "Ураган" и HIMARS.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили РСЗО HIMARS у Красноармейска.

Видео: Минобороны России