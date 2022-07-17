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Минобороны РФ: российские военные уничтожили РСЗО HIMARS у Красноармейска

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Удар по РСЗО был нанесен высокоточным оружием.

Вооруженные силы РФ уничтожили используемую украинской армией РСЗО HIMARS у Красноармейска в ДНР. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Российские военные поразили высокоточным оружием пусковую установку и транспортно-заряжающую машину системы, произведенной в США.

Также Конашенков сообщил, что в районе Новоданиловки был нанесен удар по пункту дислокации батальона мотопехотной бригады ВСУ, в результате которого были уничтожены до 65 националистов и свыше 10 единиц специальной автомобильной техники.

Ранее Арестович заявил, что ВСУ нанесут атаку по Крымскому мосту при первой возможности

Видео: Минобороны России

Теги: himars, игорь конашенков, красноармейск, минобороны россии, рсзо
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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