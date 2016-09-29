Арестович: ВСУ нанесут атаку по Крымскому мосту при первой возможности

По его словам, Крымский мост проходит по территориальным водам Украины.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесут атаку по Крымскому мосту при первой возможности. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью YouTube-каналу "Фейгин Live"*.

По его словам, как только у украинских войск появится первая техническая возможность, Крымский мост станет объектом атаки. При этом Арестович отметил, что если будут ограничения от партнеров не бить по территории России, Киев не будет наносить удары.

У нас целей на территории Украины хватает. А между прочим, Крымский мост проходит по территориальным водам Украины. Алексей Арестович, советник главы офиса президента Украины

Ранее в Минобороны Украины заявили о возможном ракетном ударе по Крыму из HIMARS.

Видео: YouTube / Фейгин Live*

* - Марк Фейгин внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов