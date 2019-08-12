В Минобороны Украины заявили о возможном ракетном ударе по Крыму из HIMARS

В этом также могут принять участие ракетные установки M270.

Украина может нанести ракетный удар по Крыму. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Отвечая на вопрос журналиста о том, будут ли ВСУ использовать американские РСЗО HIMARS для нанесения ударов по Крыму, он заявил, что допускает подобные действия. Кроме того, в этом могут принять участие ракетные установки M270. Скибицкий отметил "активное использование Черноморского флота РФ".

Ранее на Украине задержали экс-главу СБУ по Крыму.

Видео: YouTube / Телеканал 1+1