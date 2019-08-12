На Украине задержали экс-главу СБУ по Крыму

Он занимал свой пост до марта 2022 года.

Украинские силовики задержали экс-главу Службы безопасности Украины (СБУ) по Крыму Олега Кулинича. Об этом сообщает "Страна.ua" со ссылкой на правоохранительные органы.

Операция по задержанию Кулинича производилась главным управлением "Д" СБУ с привлечением Государственного бюро расследований (ГБР) на финальном этапе. В процессе также был замечен первым зампред СБУ Василий Малюк.

Отметим, что Олег Кулинич возглавлял СБУ по Крыму до марта 2022 года. Он был снят с должности президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее министр обороны Украины заявил, что не говорил о наступлении на юг.

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