Министр обороны Украины заявил, что не говорил о наступлении на юг

Алексей Резников заявил о недопонимании с иностранными журналистами.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью для телеканала BBC о том, что его заявление, касательно того, что президент Владимир Зеленский отдал приказ разработать планы по контрнаступлению на юге страны, было понятно неправильно.

Напомним, что Алексей Резников в интервью газете The Times прокомментировал иностранным журналистам поставленные перед государством задачи по возвращении юга. Он отметил, что главнокомандующий получил поручение от лидера страны разработать соответствующий план. на этот раз чиновник не подтвердил СМИ, что имеет конкретный приказ по отвоеванию южных частей.

Скажем так, там произошел немного misunderstanding (непонимание). Я не говорил, что мы собираем миллионную армию. Пусть простят мой английский язык, он у меня неродной. Алексей Резников, глава Минобороны Украины

Эксперт рассказал о существовании конкретного приказа для Генерального штаба Украины подготовить планы до деоккупации всей территории страны, начиная с тех территорий, которые больше не находятся под контролем Киева с 2014 года. При этом страна не скрывает свои намерений вернуться к тем государственным границам, которые были установлены по состоянию на 1991 год. Министр также считает "абсолютно возможным" завершение боевых действий в регионе до конца года.

Резников: Запад пока не хочет давать Киеву современные танки и самолеты.

Фото и видео: YouTube / BBC News Україна