Резников: Запад пока не хочет давать Киеву современные танки и самолеты

Министр обороны Украины сообщил о том, что на Западе не могут принять политического решения.

Министр обороны Украины: Запад пока не хочет давать Киеву современные танки и самолеты. Соответствующее заявление глава профильного оборонного ведомства Алексей Резников сделал в эфире местного телеканала. Чиновник напомнил журналистам о том, что политическое решение по вопросу еще не принято, хотя Вашингтон продолжает убеждать в его правильности международных союзников и партнеров.

Есть решения, которые принципиально пока что не решены. Это танки и самолеты, современные имеется ввиду. Это вопрос, который мы продолжаем обсуждать с партнерами, убеждать, что нам необходимо. Алексей Резников, глава Минобороны Украины

Украинский министр по обороне добавил, что по другим вопросам вооружения у Киева впереди будет "много хороших, интересных решений", а также учебных программ от западных партнеров. Алексей Резников объявил о том, что Запад намерен усилить возможности украинского флота, а также предоставить еще больше реактивных систем залпового огня.

Минобороны ФРГ: Киев обещал не стрелять из их оружия по России.

Фото и видео: YouTube / Телеканал ICTV