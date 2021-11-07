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Минобороны ФРГ: Киев обещал не стрелять из их оружия по России
Сегодня, 15:21
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Минобороны ФРГ: Киев обещал не стрелять из их оружия по России

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Кристина Ламбрехт уведомила о том, что Алексей Резников предоставил гарантии ФРГ.

Министерство обороны Германии заявил о том, что Киев обещал немецким коллегам не стрелять из западного оружия, поставляемого Украине в качестве военной помощи, по России. Кристина Ламбрехт получила гарантии от властей европейской страны в том, что вооружение будет применяться исключительно в целях самообороны. При этом обстрелы российской территории не будут вестись. Такими сведениями чиновница поделилась с политиками в рамках своего выступления в местном Бундестаге.

Нам не нужно было требовать подтверждений или гарантий, Украина сама дала эти подтверждения, гарантии. Коллега Резников… был на прошлой неделе в Брюсселе, принял участие в разных заседаниях.

Кристина Ламбрехт, глава Минобороны ФРГ

Напомним, что российские дипломаты ранее направили странам НАТО ноту протеста из-за поставок западных вооружений Украине. 

Минобороны ФРГ пообещало продолжить поставки вооружения Украине.

Фото и видео: YouTube / phoenix

Теги: алексей резников, военная помощь, германия, кристина ламбрехт, минобороны
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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