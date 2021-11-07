Минобороны ФРГ: Киев обещал не стрелять из их оружия по России

Министерство обороны Германии заявил о том, что Киев обещал немецким коллегам не стрелять из западного оружия, поставляемого Украине в качестве военной помощи, по России. Кристина Ламбрехт получила гарантии от властей европейской страны в том, что вооружение будет применяться исключительно в целях самообороны. При этом обстрелы российской территории не будут вестись. Такими сведениями чиновница поделилась с политиками в рамках своего выступления в местном Бундестаге.
Нам не нужно было требовать подтверждений или гарантий, Украина сама дала эти подтверждения, гарантии. Коллега Резников… был на прошлой неделе в Брюсселе, принял участие в разных заседаниях.
Кристина Ламбрехт, глава Минобороны ФРГ
Напомним, что российские дипломаты ранее направили странам НАТО ноту протеста из-за поставок западных вооружений Украине.
Минобороны ФРГ пообещало продолжить поставки вооружения Украине.
Фото и видео: YouTube / phoenix
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все