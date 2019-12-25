Минобороны ФРГ пообещало продолжить поставки вооружения Украине

Немецкое министерство по обороне пообещало продолжить поставки вооружения Украине. Соответствующее заявление сделала глава профильного ведомства Кристина Ламбрехт. Чиновница не стала сообщать о конкретных сроках и маршрутах поставок военной помощи из-за соображений безопасности.
Не будет предварительной информации о том, когда и каким маршрутом это произойдет. Причина - мы хотим, чтобы то, что будет поставлено, и прежде всего те лица, которые сопровождают эти конвои, в безопасности прибыли.
Кристина Ламбрехт, глава Минобороны ФРГ
Эксперт заметила, что вооруженные системы будут поставлены Киеву, в настоящее время ведется подготовка к следующей поставке РСЗО Mars 2. Обучение солдат Вооруженных сил Украины Германия планирует начать в июле. По его завершению будут осуществлены поставки западной техники.
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Фото и видео: YouTube / phoenix
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