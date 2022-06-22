Вице-канцлер ФРГ Хабек допустил ухудшение экономической ситуации

Берлин думает о возможности возобновления работы угольных ТЭЦ.

Немецкий вице-канцлер Роберт Хабек допустил ухудшение экономической ситуации в стране. Соответствующее заявление министр по экономическому развитию и климату сделал в рамках выступления в Берлине на съезде Ассоциации промышленности Германии. Эксперт не стал исключать того, что проблемы могут быть вызваны энергетическим дефицитом. Они будут хуже, чем было во времена пандемии коронавируса. При этом власти рассматривают "амбициозный план", который предусматривает возвращение к работе угольных ТЭЦ.

Конечно, нет никаких гарантий, что он состоится. Есть только высокое давление - работать над ним, чтобы он состоялся. Если он состоится, то газохранилища зимой будут полны... Это дает нам некоторую надежду, что мы выдержим. Роберт Хабек, министр экономики ФРГ

Специалист заметил на мероприятии, что уровень немецких газохранилищ заполнен практически на 60%. Если к зимнему периоду страна придет к половине заполненности объектов при перекрытом кране с газом, то ФРГ столкнется с серьезным экономическим кризисом. По словам Хабека, речь не только идет о том, что конкретные газоёмкие производства будут отключены от поставок "на неделю". В худшем сценарии отключение может длиться месяцы, а местные предприятия "исчезнут".

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Фото и видео: YouTube / phoenix