немецкий канцлер рассказал о цене, которую Берлин готов платить за поддержку Киева.

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил об ущербе экономике Германии от антироссийских санкций. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках выступления на конференции "День германской промышленности". По мнению эксперта, экономическая система и бизнес болезненно переносят западное давление на Москву, но при этом Берлин все равно готов платить данную цену за солидарность с украинскими партнерами. Спикер отметил, что демократия имеет свою цену.

Да, эти санкции причиняют нам самим ущерб, причиняют ущерб нашим компаниям, но решение по ним правильное…Эту цену мы готовы заплатить. Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Руководитель местного правительства уверен в том, что антироссийские санкции "оказывают воздействие". Он добавил, что Берлин продолжит помогать киевскому режиму в вопросе вооружения. Канцлер снова выступил за вступление Финляндии и Швеции в НАТО. По его мнению, это решение усилит военный Североатлантический альянс.

Шольц назвал причины сокращения поставок газа по "Северному потоку".

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