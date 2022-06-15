Шольц назвал причины сокращения поставок газа по "Северному потоку"

Ранее на тему высказался министр экономики ФРГ Роберт Хабек.

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал сокращение поставок газа по "Северному потоку" политическим. Об этом заявил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил ранее, что решение Москвы сократить прокачку газа по "Северному потоку" было принято по политическим причинам. Отвечая на вопрос, как относится к этим словам Шольц, Хебештрайт заявил, что канцлер следует оценке министра в этом вопросе.

Ранее Шольц заявил, что Сербия не вступит в Евросоюз, не признав независимость Косова.

Фото: aa.com.tr