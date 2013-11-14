Сербия не вступит в Евросоюз, не признав независимость Косова

немецкий канцлер посетил Косово в своей поездке по Западным Балканам.

Сербия не вступит в Евросоюз, не признав независимость самопровозглашенной республики Косово. Такого мнения придерживается немецкий канцлер Олаф Шольц. Чиновник прибавил, что данное признание должно быть взаимным как со стороны Белграда, так и Приштины. С такой информацией иностранны чиновник выступил в рамках своего рабочего визита в регион Западных Балкан. Он провел встречу с премьер-министром Косова Альбином Курти. Немец уверяет, что две страны не могут стать частью ЕС, не признав друг друга.

Косово и Сербия должны достигнуть всеобъемлющего договора, и спецпредставитель Лайчак имеет полную нашу поддержку по этому вопросу… Ясно, что соглашение должно решить вопрос признания. Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Также Олаф Шольц заметил, что введением западных антироссийских санкций косовское правительство показало мировой общественности, что "стоит на нашей стороне".

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