Лавров: в ФРГ возрождаются "доминантные устремления"

В МИД РФ оценили слова немецкого канцлера о стремлениях достичь военной мощи.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров считает, что в ФРГ возрождаются "доминантные устремления". Соответствующее заявление министр по иностранным делам сделал на пресс-конференции с журналистами, посвященном результатам рабочего визита в Саудовскую Аравию. Ранее немецкий канцлер сообщил о стремлении Берлина стать основной военной силой Евросоюза.

Шольц заявил, что Германия станет главной военной силой в Евросоюзе. Я уже читал отклики обозревателей, которые выразили серьезное недоумение по поводу того, что такого рода заявления звучат из уст лидера Германии. Сергей Лавров, глава МИД РФ

По мнению министра, такие высказывания иностранного коллеги наводят российских дипломатов "на мысль", так как заявление не является единственным свидетельством возрождения в Германии опасных устремлений. По мнению Сергея Лаврова, намерения Олафа Шольца должны быть услышаны остальными европейскими лидерами и стать серьезным предметом для разговора, касающегося развития региона и того, как Европа будет извлекать уроки из своей тяжелой истории.

Лавров заявил о замалчивании Западом наложения санкций на суда России с зерном.

Фото и видео: МИД России