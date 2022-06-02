Глава МИД РФ рассказал о проблеме с минами, установленными в акватории портов ВСУ.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о замалчивании Западом наложения санкций на суда России с зерном. Соответствующей информацией чиновник поделился с журналистами во время пресс-конференции, проведенной по результатам рабочего визита делегации из МИД РФ в Саудовскую Аравию. Чиновник уточнил, что при этом европейские коллеги громко напомнинают общественности о том, что зерно не попало под ограничения.

Они почему-то стыдливо умалчивают, что под санкции попали суда, которые ввозят российское зерно. Их не принимают в европейских портах, их не страхуют, и в принципе все логистические, финансовые цепочки. Сергей Лавров, глава МИД РФ

В МИД РФ добавили, что в остальном у российской стороны не фиксируются проблемы с обеспечением устойчивого снабжения глобальных рынков сельскохозяйственной продукцией. По мнению министра иностранных дел России, вопрос заключается именно в отсутствии свободного выхода из украинских портов через минные поля кораблей. Сергей Лавров добавил, что эти мины были установлены военнослужащими Украины при отступлении.

Лавров: совет сотрудничества арабских государств отказался присоединяться к санкциям Запада.

Фото и видео: МИД России