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Лавров: совет сотрудничества арабских государств отказался присоединяться к санкциям Запада

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Глава МИД отметил, что власти ценят взвешенную позицию арабских партнеров.

Совет сотрудничества арабских государств и Персидского залива отказался присоединяться к санкциям Запада. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам визита в Саудовскую Аравию.

По словам Лаврова, арабские партнеры понимают все аспекты международной ситуации, которые связаны с ситуацией на Украине. Глава МИД отметил, что власти ценят взвешенную позицию, которую они занимают на международных форумах и практике.

Ранее Лавров заявил, что Россия высоко ценит непредвзятую позицию Китая по ситуации вокруг Украины

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: запад, мид россии, санкции, сергей лавров
Категории: Лента новостей, Новости России,

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