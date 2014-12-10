Лавров: РФ высоко ценит непредвзятую позицию Китая по ситуации вокруг Украины

Глава МИД РФ рассказал о формировании архитектуры безопасности.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что РФ высоко ценит непредвзятую позицию Китая по ситуации вокруг Украины. Такое заявление министр по иностранным делам сделал в видеообращении, записанном для участников международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху". Чиновник позитивно оценил совместную работу Пекина и Москвы по отстаиванию принципиальных подходов к формированию архитектуры стратегической безопасности.

Высоко ценим взвешенную, непредвзятую позицию китайских друзей по ситуации на Украине и вокруг нее. Ощущаем поддержку Пекина в работе по отстаиванию принципиальных российских подходов в Европе. Сергей Лавров, глава МИД РФ

В МИД РФ полагают, что современные тектонические сдвиги в мировом геополитическом ландшафте могут служить дополнительным катализатором для углубления внешнеполитической координации российской и китайской сторон. Сергей лавров призвал коллег добиваться конструктивного подхода в выстраивании контактов с третьими странами. Министр добавил, что во многом позиции по важным и актуальным вопросам у Москвы и Пекина совпадают или максимально приближены друг к другу.

Лавров: гибридная война Запада против РФ открывает возможности расширения связей с КНР.

Фото и видео: МИД России