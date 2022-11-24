Зеленский на заседании СБ ООН призвал лишить Россию права голоса в этой структуре

Украинский лидер назвал Россию "страной-террористом".

Украинский президент Владимир Зеленский на заседании СБ ООН призвал лишить Россию права голоса в этой международной структуре. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе видеообращения к участникам Совета Безопасности Всемирной организации. Политик надеется, что страны будут "ветировать" решения. По мнению киевского режима, подобные меры помогут восстановить справедливость внутри ООН.

Государство-террорист (таковым Украина считает Россию) не может участвовать ни в каких голосованиях относительно своей агрессии и террора, это тупик. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что еще 22 сентября Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на 77-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в очередной раз призвал лишить Россию права вето в Совете Безопасности. Политик добавил, что такое наказание в отношении России является частью "формулы мира". Также украинский лидер предложил Совбезу принять резолюцию об "осуждении любых форм энергетического террора".

Зеленский пригласил экспертов ООН посетить объекты критической инфраструктуры Украины.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций

