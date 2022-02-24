Зеленский: на Украине выдадут оружие всем желающим

СНБО снимает санкции с граждан Украины, которые пойдут защищать страну.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в стране выдадут оружие всем желающим, которые хотят защищать территориальную целостность и суверенитет государства. Такое заявление политик сделал во время брифинга с журналистами. В частности, на данный момент МВД Украины привлекает к обороне ветеранов.

Мы уже выдаем оружие и будем выдавать для зашиты нашей земли всем-всем желающим. Каждый, кто имеет боевой опыт и может присоединиться к обороне, должен немедленно прибыть в соответствующие центры комплектации. Владимир Зеленский, президент Украины

По словам лидера страны, в настоящее время украинская армия ведет тяжелые бои и отбивают атаки противника на востоке, севере и юге государства, а также - с воздуха. На фоне сложившейся ситуации Совет национальной безопасности и обороны Украины снимает санкции со всех граждан, которые готовы с оружием в руках защищать свою страну.

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Фото и видео: YouTube / in time Ukraine