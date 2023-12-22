Зеленский грубо ответил Трампу на слова про завершение конфликта на Украине

Глава Украины оценил речь Трампа о региональном кризисе.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский ответил бывшему американскому президенту Дональду Трампу фразой "думай — потом говори" на слова иностранного политика о быстром завершении конфликта на Украине в случае избрания Трампа новым главой государства в 2024 году. В Киеве лидер страны пояснил, что оглашенное им высказывание ему всегда говорил его отец. Об этом украинский президент сообщил журналистам в рамках пресс-конференции, организованной по результата участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Я не видел этого видео, но я так понимаю, что была какая-то конференция, и он сказал, что, если Путин не остановится, он передаст большее вооружение Украине. Если Украина не остановится, то заберет какие-то запасы... Владимир Зеленский, президент Украины

На вопрос СМИ о том, какими будут взаимоотношения Украины и США в случае избрания на должность в Белом доме Дональда Трампа, Владимир Зеленский ответил, что готов работать со всеми.

Зеленский признал, что в мире нет достаточных ресурсов для борьбы с Россией.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України