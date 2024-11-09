На Украине назвали условие, при котором Зеленский готов отдать власть другому.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил, что допускает возможность участвовать в новых президентских выборах на Украине в случае их проведения. Соответствующий комментарий иностранный политик сделал в интервью британским журналистам с местного телеканала Sky News. Украинец добавил, чт готов отказаться от участия на высший должностной пост в том случае, если его страну международные союзники примут в НАТО.

Сменить меня будет непросто, потому что для этого понадобится не только провести выборы. Потребуется не допустить моего участия. А это будет немного сложнее. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что второго марта помощник американского президента-республиканца Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил в интервью телеканалу CNN о том, что власть в Вашингтоне хотят видеть украинского лидера, который готов вести дела с Белым домом и Москвой, а если Владимир Зеленский не сможет соответствовать этому требованию, то ситуация станет проблемой.

Зеленский досрочно покинул Белый дом после перепалки с Трампом.

Фото и видео: YouTube / Sky News