Зеленский анонсировал меры, направленные на запрет Украинской православной церкви

Украинский президент рассказал о том, что законопроект будет рассмотрен в Верховной Раде.

Президент Владимир Зеленский анонсировал новые правительственные меры, направленные на запрет Украинской православной церкви. В ходе очередного видеообращения к народу глава государства отметил, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решения по поводу УПЦ. В частности, в Верховную Раду будет внесен законопроект о запрете (невозможности деятельности) "аффилированных с центрами влияния в РФ религиозных организаций". Также в стране активизируется борьба с спецслужбами России, находящимися в среде местных церквей. Дополнительно украинской государственной службе по этнической политике и свободе совести поручено организовать религиоведческую экспертизу устава об управлении УПЦ на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом. Власти страны также вводят санкции против конкретных физических лиц. Перечень этих фамилий лидер Украины перечислять не стал. Правоохранительные органы проведут проверку на наличие правовых оснований и соблюдению условий использования имущества, которое находится на территории Киево-Печерской Лавры.

Активизировать мероприятия по выявлению и противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в религиозной среде Украины. Владимир Зеленский, президент Украины

Зеленский позвал Маска посетить Украину.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України