Зеленский заявил, что Украина могла бы занять место Великобритании в Евросоюзе

Всемирный экономический форум проходит в Швейцарии с 21 по 24 января.

Президент Украины Владимир Зеленский намекнул на то, что Украина могла бы занять место Великобритании в Европейском союзе. Такое заявление политик сделал на Всемирном экономическом форуме в Давосе, процитировало "РИА Новости".

По мнению Зеленского, когда одно государства выходит из союза, это может быть временем для входа другой. Известно, что ЕС планирует покинуть Великобритания. Планировалось, что это произойдет 31 января, однако возникли проблемы с ратификацией договора об условиях Brexit в парламенте Соединенного Королевства.

Также президент подчеркнул, что он ждет уважительного отношения к Украине, как к равноправному игроку.

В ближайшие дни Владимир Зеленский посетит Израиль.

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