Владимир Зеленский 23-24 января посетит Израиль. Президента Украины пригласили для участия в памятных мероприятиях в рамках Всемирного форума Холокоста. О рабочем визите главы страны сообщили представители его офиса. Об этом рассказали в "Интерфаксе". В рамках программы Зеленский переговорит с руководством Израиля, а также с деловыми кругами государства.
Напомним, что в 2020 году исполняется 75-летняя годовщина освобождения концлагеря Аушвиц.
Ранее Piter.tv писал о том, что президент Польши отказался приехать на форум памяти жертв Холокоста из-за Путина.
Фото: Pixabay.com
Видео: YouTube/
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