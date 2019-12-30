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Владимир Зеленский 23-24 января посетит Израиль
Сегодня, 10:54
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lesjasap

Владимир Зеленский 23-24 января посетит Израиль

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Он принял приглашение руководство страны.

Владимир Зеленский 23-24 января посетит Израиль. Президента Украины пригласили для участия в памятных мероприятиях в рамках Всемирного форума Холокоста. О рабочем визите главы страны сообщили представители его офиса. Об этом рассказали в "Интерфаксе". В рамках программы Зеленский переговорит с руководством Израиля, а также с деловыми кругами государства.

Напомним, что в 2020 году исполняется 75-летняя годовщина освобождения концлагеря Аушвиц.

Ранее Piter.tv писал о том, что президент Польши отказался приехать на форум памяти жертв Холокоста из-за Путина.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/
 

Теги: владимир зеленский, израиль
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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