Он принял приглашение руководство страны.

Владимир Зеленский 23-24 января посетит Израиль. Президента Украины пригласили для участия в памятных мероприятиях в рамках Всемирного форума Холокоста. О рабочем визите главы страны сообщили представители его офиса. Об этом рассказали в "Интерфаксе". В рамках программы Зеленский переговорит с руководством Израиля, а также с деловыми кругами государства.

Напомним, что в 2020 году исполняется 75-летняя годовщина освобождения концлагеря Аушвиц.

Ранее Piter.tv писал о том, что президент Польши отказался приехать на форум памяти жертв Холокоста из-за Путина.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/

