Глава Украины уточнил, что до компромисса по конфликту еще далеко.

Вашингтонская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе и чиновники с Банковой улицы находятся в поисках компромисса по Донбассу. Соответствующее заявление сделали местные журналисты из издания "УНИАН" со ссылкой на слова украинского политического лидера Владимира Зеленского. Глава киевского режима пояснил прессе, что на текущий момент между делегациями нет согласованной версии по мирному плану урегулирования вооруженного противостояния с Москвой. Ранее чиновник уже говорил о том, что дополнительно прорабатывается вопрос, касающийся ндальнейшего вооружения для будущей армии Украины.

Я думаю, когда мы уже будем иметь финализацию всех документов, мы сможем выйти на контакт с Трампом. Владимир Зеленский, глава Украины

Напомним, что западные журналисты из издания Politico объявили о том, что Белый дом усилил давление на Киев с целью добиться от него территориальных уступок для прекращения конфликта. В последние недели в Европе, Великобритании и Германии прошли международные переговоры по украинскому урегулированию с участием политических элит ведущих стран-членов ЕС. На таких рабочих мероприятиях обсуждался мирный план США, направленный на прекращение военных действий на Украине с учетом выполнения требований Кремля.

Зеленский: Конгресс США проголосует по гарантиям безопасности для Украины.

Фото: YouTube / Офіс Президента України