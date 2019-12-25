Глава Украины сообщил о том, чего ждет от американских законодателей.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский утверждает, что между украинскими властями и вашингтонской администрацией при президенте-респбликанце Дональде Трампе достигнуты договоренности о том, что Конгресс США проголосует по гарантиям безопасности. Соответствующее заявление со ссылкой на слова политического деятеля сделали местные журналисты из издания "РБК Украина".

Мы рассчитываем на пять документов, часть из них о "гарантиях безопасности", то есть проголосованные, утвержденные Конгрессом США. Там, где существует пятая.... как в НАТО, то есть зеркальная пятой <...> ля всех, кто в альянсе. И это будет проголосовано Конгрессом, об этом есть договоренности, и это очень важно. Владимир Зеленский, глава Украины

Спикер пояснил, что когда делегации доработают документы или приблизятся к конечному их варианту, то после этого состоится встреча Владимира Зеленского с американским президентом Дональдом Трампом. Ранее, 15 декабря канцлер Германии Фридрих Мерц утверждал, что европейские политические элиты и власти из США якобы будут готовы предоставить Украине гарантии безопасности, сходные со статьей 5 Североатлантического военного договора. Это произойдет при условии, что между Киевом и Москвой будет достигнуто перемирие. В тот же день американская газета The Wall Street Journal сообщила аудитории со ссылкой на чиновников из Белого дома, что США обещали поддержать европейские гарантии безопасности и заручиться для этого поддержкой со стороны своего Сената.

Фото: YouTube / Офіс Президента України