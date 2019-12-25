Зеленский: Болсонару подтвердил нейтралитет Бразилии

Украинский лидер оценил телефонные переговоры с Бразилией.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что коллега из латиноамериканской республики Жаир Болсонару в телефонном разговоре с ним подтвердил военный нейтралитет Бразилии в вопросе конфликта между Киевом и Москвой. Соответствующее заявление глава государства сделал во время интервью, которое он дал телеканалу Globo. Политик добавил, что власти Бразилии поддерживают территориальную целостность и независимость Украины.

Он сказал мне так: "Бразилия действительно понимает боль, которую вызывает происходящее с вами, но мы придерживаемся нейтральной позиции". Это был мой не первый разговор с президентом Бразилии. Я не поддерживаю его нейтральную позицию. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что телефонный разговор между Болсонару и Зеленским состоялся в понедельник 18 июля. Бразильская сторона не публиковала официальных комментариев по завершению общения с украинцами.Накануне звонка Жаир Болсонару заявил прессе о том, что содержание разговора будет считаться государственной тайной.

Зеленский назвал причину отстранения от должностей генпрокурора и главы СБУ.

Фото и видео: Globo

