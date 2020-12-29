Здание конгресса США освободили от протестующих

Демонстрантов выводят через Западный и Восточный входы Капитолия.

В США полицейским удалось очистить здание Капитолия в Вашингтоне очистить от протестующих сторонников Дональда Трампа. Об этом сообщают местные телеканалы.

Известно, что протестующих выходят через Западный и Восточный входы Капитолия.

Напомним, что в Конгрессе США рассматривали вопрос об утверждении результатов президентских выборов 2020 года. Однако после того, как протестующие ворвались в зал, заседание прекратили.

Ранее мы сообщали о том, что протестующие в Вашингтоне ворвались в зал заседаний Сената.

Видео: YouTube / 10 News First