Здание конгресса США освободили от протестующих

В США полицейским удалось очистить здание Капитолия в Вашингтоне очистить от протестующих сторонников Дональда Трампа. Об этом сообщают местные телеканалы.
Известно, что протестующих выходят через Западный и Восточный входы Капитолия.
Напомним, что в Конгрессе США рассматривали вопрос об утверждении результатов президентских выборов 2020 года. Однако после того, как протестующие ворвались в зал, заседание прекратили.
Ранее мы сообщали о том, что протестующие в Вашингтоне ворвались в зал заседаний Сената.
Видео: YouTube / 10 News First
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