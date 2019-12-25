Здание МВД Чехии эвакуировано из-за угрозы взрыва

В столице Чехии проходит эвакуация людей из здания министерства внутренних дел. Об этом сообщила в Twitter пресс-служба ведомства.
Сообщается, что решение было принято из-за анонимной угрозы взрыва.
На основании анонимной угрозы взрыва бомбы в настоящее время проходит эвакуация людей из здания Министерства внутренних дел.
сообщение из Twitter пресс-службы МВД Чехии
В ведомстве также сообщили, что сотрудники правоохранительных органов приняли все необходимые меры безопасности.
Подробности произошедшего не разглашаются.
Ранее в Петербурге "минировали" банк, фабрики и торговые центры.
Фото: idnes.cz
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