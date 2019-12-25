Здание МВД Чехии эвакуировано из-за угрозы взрыва

Подробности произошедшего не сообщаются.

В столице Чехии проходит эвакуация людей из здания министерства внутренних дел. Об этом сообщила в Twitter пресс-служба ведомства.

Сообщается, что решение было принято из-за анонимной угрозы взрыва.

На основании анонимной угрозы взрыва бомбы в настоящее время проходит эвакуация людей из здания Министерства внутренних дел. сообщение из Twitter пресс-службы МВД Чехии

В ведомстве также сообщили, что сотрудники правоохранительных органов приняли все необходимые меры безопасности.

Подробности произошедшего не разглашаются.

Ранее в Петербурге "минировали" банк, фабрики и торговые центры.

Фото: idnes.cz