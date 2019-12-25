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Здание МВД Чехии эвакуировано из-за угрозы взрыва
Сегодня, 12:04
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phil_k

Здание МВД Чехии эвакуировано из-за угрозы взрыва

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Подробности произошедшего не сообщаются.

В столице Чехии проходит эвакуация людей из здания министерства внутренних дел. Об этом сообщила в Twitter пресс-служба ведомства.

Сообщается, что решение было принято из-за анонимной угрозы взрыва.

На основании анонимной угрозы взрыва бомбы в настоящее время проходит эвакуация людей из   здания Министерства внутренних дел.

сообщение из Twitter пресс-службы МВД Чехии

В ведомстве также сообщили, что сотрудники правоохранительных органов приняли все необходимые меры безопасности. 

Подробности произошедшего не разглашаются.

Ранее в Петербурге "минировали" банк, фабрики и торговые центры.

Фото: idnes.cz

Теги: ложное минирование, мвд чехии, эвакуация из-за сообщения о минировании
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Происшествия,

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