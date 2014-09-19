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В Петербурге осматривали 59 отделений банков из-за сообщения о минировании
Сегодня, 9:36
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nadezhda_sib

В Петербурге осматривали 59 отделений банков из-за сообщения о минировании

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Из торговых комплексов людей решили не эвакуировать.

В пятницу злоумышленники сообщили о минировании торговых комплексов, двух фабрик, вышки сотовой связи и филиале банка в Петербурге. Эвакуация проводилась только в четырех отделениях банка, узнал Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

"Жертвами" лжеминеров стали ТРК "Питер Радуга", "Галерея", "Лето", Европололис", "Жемчужная Плаза", адреса фабрик не уточняются.  В одном из сообщений неизвестный требовал перевести ему 6 млн рублей. 

Сотрудники органов внутренних дел также осмотрели 59 отделений банка. Всего было эвакуировано 79 человек. Опасных веществ и устройств не обнаружили. 

Накануне Piter.TV сообщил, что в петербургской телебашне заметили подозрительный предмет. 

Фото: Piter.TV

Теги: бомба, заведомо ложное сообщение об акте терроризма, осмотр, эвакуация
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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