В Петербурге осматривали 59 отделений банков из-за сообщения о минировании

Из торговых комплексов людей решили не эвакуировать.

В пятницу злоумышленники сообщили о минировании торговых комплексов, двух фабрик, вышки сотовой связи и филиале банка в Петербурге. Эвакуация проводилась только в четырех отделениях банка, узнал Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

"Жертвами" лжеминеров стали ТРК "Питер Радуга", "Галерея", "Лето", Европололис", "Жемчужная Плаза", адреса фабрик не уточняются. В одном из сообщений неизвестный требовал перевести ему 6 млн рублей.

Сотрудники органов внутренних дел также осмотрели 59 отделений банка. Всего было эвакуировано 79 человек. Опасных веществ и устройств не обнаружили.

Накануне Piter.TV сообщил, что в петербургской телебашне заметили подозрительный предмет.

Фото: Piter.TV