В петербургское телебашне заметили подозрительный предмет

По словам заявителей, он похож на взрывное устройство.

В полицию Петербурга 23 апреля поступило несколько сообщений о подозрительном предмете на территории телебашни. Об этом Piter.TV узнал от источника.

Речь идет о здании на улице Академика Павлова, 3. Там заметили предмет, похожий на взрывное устройство. Проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что больше 2 тысяч человек эвакуировали в Петербурге из-за сообщений лжеминеров. В другой день из-за сумки стажера пришлось эвакуировать людей из здания Василеостровского районного суда.

Фото: citywalls.ru