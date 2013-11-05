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В здании Василеостровского суда прошла эвакуация из-за сумки стажера
Сегодня, 16:50
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nadezhda_sib

В здании Василеостровского суда прошла эвакуация из-за сумки стажера

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О том, что сумка не бесхозная, стало известно позже.

Во вторник, 20 апреля, сотрудника Василеостровского районного суда пришлось прервать свою работу в 15-м часу из-за бесхозного предмета. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Всех людей эвакуировали из здания. На место прибыли кинологи и служебная собака.

В 17-м часу появилось сообщение о том, что суд вернулся к работе. Оказалось, что сумка принадлежит стажеру одного из адвокатов, он забыл ее. 

Накануне сотрудники Смольнинского районного суда эвакуировались из-за сообщения о заложенной бомбе. 

Фото: Telegram / Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Теги: кинологи, суд, эвакуация
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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