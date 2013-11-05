В здании Василеостровского суда прошла эвакуация из-за сумки стажера

О том, что сумка не бесхозная, стало известно позже.

Во вторник, 20 апреля, сотрудника Василеостровского районного суда пришлось прервать свою работу в 15-м часу из-за бесхозного предмета. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Всех людей эвакуировали из здания. На место прибыли кинологи и служебная собака.

В 17-м часу появилось сообщение о том, что суд вернулся к работе. Оказалось, что сумка принадлежит стажеру одного из адвокатов, он забыл ее.

Накануне сотрудники Смольнинского районного суда эвакуировались из-за сообщения о заложенной бомбе.

Фото: Telegram / Объединенная пресс-служба судов Петербурга