Сотрудники Смольнинского районного суда эвакуировались из-за сообщения о заложенной бомбе

В Смольнинский районном суде Петербурга прошла эвакуация. Об этом в 15-м часу сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Причиной эвакуации стало сообщение по электронной почте от Айрана Баширова. Мужчина написал о том, что в здании заложены взрывные устройства. Злоумышленник уточнил, какое именно вещество — тринитротолуол.
Подобные сообщения приходят на почту ведомств регулярно. На прошлой неделе работу пришлось прервать сотрудникам Василеостровского и Сестрорецкого судов. Напомним, что заведомо ложное сообщение об акте терроризма уголовно наказуемо.
Фото: Piter.TV
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