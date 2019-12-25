Сотрудники Смольнинского районного суда эвакуировались из-за сообщения о заложенной бомбе

О взрывчатом устройстве сообщил Айрат.

В Смольнинский районном суде Петербурга прошла эвакуация. Об этом в 15-м часу сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Причиной эвакуации стало сообщение по электронной почте от Айрана Баширова. Мужчина написал о том, что в здании заложены взрывные устройства. Злоумышленник уточнил, какое именно вещество — тринитротолуол.

Подобные сообщения приходят на почту ведомств регулярно. На прошлой неделе работу пришлось прервать сотрудникам Василеостровского и Сестрорецкого судов. Напомним, что заведомо ложное сообщение об акте терроризма уголовно наказуемо.

Фото: Piter.TV