Несколько петербургских судов эвакуировались после сообщения о заминировании

Подобные сообщения разные ведомства получают регулярно.

Суды Петербурга вновь эвакуируются из-за сообщения о заминировании. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Сообщение о возможном взрыве поступило на электронную почту от некого Владимира Соловьева в 10 часов утра 13 апреля. В письме он также указал здание Роскомнадзора и пожелал "хорошего дня". На данный момент эвакуировались Василеостровский и Сестрорецкий районные суды.

В прошлый раз после получения сообщения о заминировании полицейские провели осмотр в 27 зданиях судов. Опасных устройств и веществ не обнаружили.

Фото: Piter.TV