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Несколько петербургских судов эвакуировались после сообщения о заминировании
Сегодня, 11:10
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nadezhda_sib

Несколько петербургских судов эвакуировались после сообщения о заминировании

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Подобные сообщения разные ведомства получают регулярно.

Суды Петербурга вновь эвакуируются из-за сообщения о заминировании. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Сообщение о возможном взрыве поступило на электронную почту от некого Владимира Соловьева в 10 часов утра 13 апреля. В письме он также указал здание Роскомнадзора и пожелал "хорошего дня". На данный момент эвакуировались Василеостровский и Сестрорецкий районные суды. 

В прошлый раз после получения сообщения о заминировании полицейские провели осмотр в 27 зданиях судов. Опасных устройств и веществ не обнаружили. 

Фото: Piter.TV

Теги: заминирование, суды, эвакуация
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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