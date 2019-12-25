В 27 судах Петербурга прошла проверка после сообщения о заминировании

В некоторых судах приняли решение покинуть здание.

Стали известны подробности эвакуации районных судов, которые проводились 8 апреля. Причиной для них стало сообщение о готовящемся теракте, узнал Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Утром в четверг в УФСБ России по Петербургу и области поступил звонок. Неизвестный мужчина сказал о том, что в помещениях городских судов пройдут теракты. После этого сотрудники органов внутренних дел осмотрели 27 зданий судов и прилегающие территории. Опасных устройств и веществ не обнаружили.

В общей сложности были эвакуированы 132 человека. По информации объединенной пресс-службы судов Петербурга, работу пришлось прервать Василеостровскому, Петродворцовому, Колпинскому и Зеленогорскому судам.

Материалы направили в следственное управление регионального МВД.

Фото: Piter.TV