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В трех районных судах Петербурга объявили эвакуацию
Сегодня, 10:30
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nadezhda_sib

В трех районных судах Петербурга объявили эвакуацию

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Судебные заседания пришлось прервать.

Утром 8-го апреля в Петербурге прошла эвакуация в трех районных судах. Об этом в 10:29 сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

По всей видимости, поступило очередное сообщение о заминировании зданий. "Жертвами" анонимов стали Василеостровский (Средний проспект В.О., 55), Петродворцовый (улица Аврова, 55Д) и Колпинский суды (улица Культуры, 17). Работу пришлось приостановить. 

Ранее в Петербурге осмотрели 83 больницы из-за ложного сообщения о бомбе. Опасных устройств и веществ не обнаружили.

Фото: Piter.TV

Теги: районные суды, эвакуация
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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