В трех районных судах Петербурга объявили эвакуацию

Судебные заседания пришлось прервать.

Утром 8-го апреля в Петербурге прошла эвакуация в трех районных судах. Об этом в 10:29 сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

По всей видимости, поступило очередное сообщение о заминировании зданий. "Жертвами" анонимов стали Василеостровский (Средний проспект В.О., 55), Петродворцовый (улица Аврова, 55Д) и Колпинский суды (улица Культуры, 17). Работу пришлось приостановить.

Ранее в Петербурге осмотрели 83 больницы из-за ложного сообщения о бомбе. Опасных устройств и веществ не обнаружили.

Фото: Piter.TV