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В Петербурге осмотрели 83 больницы из-за ложного сообщения о бомбе
Сегодня, 9:59
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nadezhda_sib

В Петербурге осмотрели 83 больницы из-за ложного сообщения о бомбе

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По словам злоумышленника, тротил заложили во все больницы.

Во вторник, 6 апреля, в 93 больницах Петербурга искали взрывные устройства и взрывчатые вещества. В администрацию президента РФ поступило сообщение о заминировании медучреждений Северной столицы. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Аноним требовал 2 млн рублей, в ином случае грозился взорвать больницы. В результате осмотра опасных веществ и устройств не обнаружили. Эвакуацию решили не проводить. 

Материалы направили следственному управлению МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ранее внимание анонимов привлекли зоопарки. Из Ленинградского зоопарка эвакуировали 24 человека. 

Фото: Piter.TV

Теги: больницы, бомба, заминирование
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Минус
miteven
Сегодня 10:38

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Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну 100%!

Номер моей кaрты: 5342 5101 4904 3998

Заранее большое человеческое спaсибо.
 

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