В Петербурге осмотрели 83 больницы из-за ложного сообщения о бомбе

По словам злоумышленника, тротил заложили во все больницы.

Во вторник, 6 апреля, в 93 больницах Петербурга искали взрывные устройства и взрывчатые вещества. В администрацию президента РФ поступило сообщение о заминировании медучреждений Северной столицы. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Аноним требовал 2 млн рублей, в ином случае грозился взорвать больницы. В результате осмотра опасных веществ и устройств не обнаружили. Эвакуацию решили не проводить.

Материалы направили следственному управлению МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ранее внимание анонимов привлекли зоопарки. Из Ленинградского зоопарка эвакуировали 24 человека.

Фото: Piter.TV