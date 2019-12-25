В Петербурге осмотрели 83 больницы из-за ложного сообщения о бомбе

Во вторник, 6 апреля, в 93 больницах Петербурга искали взрывные устройства и взрывчатые вещества. В администрацию президента РФ поступило сообщение о заминировании медучреждений Северной столицы. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.
Аноним требовал 2 млн рублей, в ином случае грозился взорвать больницы. В результате осмотра опасных веществ и устройств не обнаружили. Эвакуацию решили не проводить.
Материалы направили следственному управлению МВД по Петербургу и Ленобласти.
Ранее внимание анонимов привлекли зоопарки. Из Ленинградского зоопарка эвакуировали 24 человека.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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