Из-за сообщения о заминировании из Ленинградского зоопарка вывели 24 человека

Опасных устройств и веществ при осмотре не обнаружили.

Неизвестный сообщил о заминировании зоопарка в Петербурге 31 марта. Письмо злоумышленник направил в администрацию президента России. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

По словам анонима, суммарно в зоопарке заложено 19 бомб. В каком именно, он не назвал, поэтому полицейские провели осмотр в трех учреждениях — в Александровском парке, на Спасском переулке и улице Фучика.

Из Ленинградского зоопарка эвакуировали 24 человек. Осмотр объектов завершили к 18:30. Материалы направили следователям.

Ранее в Петербурге пришлось прервать занятия учеников в школе №127 из-за сообщения о бомбе.

Фото: Piter.TV