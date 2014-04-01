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Из-за сообщения о заминировании из Ленинградского зоопарка вывели 24 человека
Сегодня, 12:21
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nadezhda_sib

Из-за сообщения о заминировании из Ленинградского зоопарка вывели 24 человека

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Опасных устройств и веществ при осмотре не обнаружили.

Неизвестный сообщил о заминировании зоопарка в Петербурге 31 марта. Письмо злоумышленник направил в администрацию президента России. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

По словам анонима, суммарно в зоопарке заложено 19 бомб. В каком именно, он не назвал, поэтому полицейские провели осмотр в трех учреждениях — в Александровском парке, на Спасском переулке и улице Фучика. 

Из Ленинградского зоопарка эвакуировали 24 человек. Осмотр объектов завершили к 18:30. Материалы направили следователям.

Ранее в Петербурге пришлось прервать занятия учеников в школе №127 из-за сообщения о бомбе. 

Фото: Piter.TV

Теги: бомба, заминирование, зоопарк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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